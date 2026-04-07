شوبير يكشف سبب استبعاد كامويش رغم رفض توروب رحيله

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد اللاعب كامويش نجم الأهلي رغم رفض ييس توروب رحيله .

قال الإعلامي أحمد شوبير: لن أفصح عن سبب رفض توروب لرحيل كامويش.. والأمر ليس فنيا بدليل استمرار استبعاده وأعتقد سيظل مستبعدا لنهاية الموسم إلا حتمت الظروف وجوده.

وأضاف أحمد شوبير: محمد شريف عاد لقائمة الأهلي، ووجوده مهم حتى لو لم يُوفق في بعض المباريات لأنه هداف ومتميز مثل ناصر منسي الذي كان سيرحل عن الزمالك لكن تألق ودخل المنتخب.



وجه ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي تعليمات قوية وصارمة للاعبي الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وتنقل شبكة قنوات أون سبورت اللقاء.