مواهب الأوبرا لذوي القدرات الخاصة تتألق على مسرح الجمهورية بأعياد الربيع

بمناسبة أعياد الربيع، تحتفل دار الأوبرا المصرية بمواهب ذوي القدرات الخاصة من مركز تنمية المواهب، حيث تقدم أقسام المركز عرضًا فنيًا مميزًا على مسرح الجمهورية، يوم الخميس 9 أبريل، في السادسة والنصف مساءً، تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور محمد عبد الستار.



يشمل الحفل فقرتين رئيسيتين، الأولى هي فصل الكورال الذي قدم مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والمعاصرة، منها "الدنيا ربيع"، "قلبي دليلي"، "حاجة غريبة"، "صغيرة على الحب"، "إحنا الثلاثة"، "يا حلو صبح"، و"ألف مرة" وغيرها. أشرف على تدريب الكورال وقيادته ميرفت فريد همام، وشارك فيه مجموعة من الطلاب الموهوبين منهم مريم طارق، فاطمة محمود، عز الدين سامح، حنين سامح، ريم هاني، أميرة محمد، كنزي، رؤى، كريم، آلاء عبد العزيز، نهى السيد، مروان، إياد، منة، زياد، مصطفى، كريم جابر، أصالة نصار، مصطفى عبد الرحمن، صفاء محمد، مروان أحمد، فريدة إسلام، أميرة عزت، عز الدين سامح، كريم عصام، جاسمين طارق، وأبو القاسم.



أما فقرة الباليه، فقدمت تابلوهات حركية مبتكرة على ألحان عربية وعالمية، منها "مارش كسارة البندق"، "سو يا سو"، "نقدر نعملها"، و"التحية" على أغنية "صاحبي يا قوي"، تحت إشراف مصممة ومدربة الباليه عيشة فؤاد، مما أضفى على الحفل روحًا من الإبداع والحيوية.



ويُذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا متنوعة تشمل البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، والكمان الشرقي. وقد تم إضافة فصول خاصة بذوي القدرات الخاصة لتعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على صقل مواهبهم الفنية، حيث يعتاد المركز على تنظيم عروض واحتفالات دورية تكريمًا لجهود الطلاب وتقديرًا لموهبتهم.



يعد هذا الحفل فرصة لاستعراض مهارات هؤلاء الموهوبين، وإبراز قدراتهم الفنية الفريدة، بما يعكس حرص دار الأوبرا على دمج جميع شرائح المجتمع في الحياة الثقافية والفنية، وتشجيع المواهب الشابة على التفوق والإبداع في بيئة داعمة ومشجعة.