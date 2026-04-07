وزيرة التنمية المحلية تتفقد المشتل المركزي للوزارة بالقاهرة الجديدة

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة مفاجئة للمشتل المركزى التابع للوزارة بمنطقة القاهرة الجديدة ، للوقوف على الوضع الحالي له، وتحديد آليات رفع كفاءته وتطويره خلال الفترة المقبلة، رافقها فى جولتها بالمشتل المهندس أحمد عمر طنطاوي مدير إدارة التشجير والأحزمة الخضراء.

وأكدت د. منال عوض، على اهتمام الوزارة برفع كفاءة المشاتل للمساهمة فى مشروعات التشجير، والتى تساهم فى التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وزيادة المساحات الخضراء للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتقليل معدلات التلوث، بما يساعد على تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.

وقد وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، خلال الزيارة بضرورة الاستغلال الأمثل للمشتل ورفع كفاءته ومواصلة تطويره لزيادة القدرة الإنتاجية له، كما وجهت بإنشاء مدخل خاص للحديقة التابعة له، والعمل على الترشيد في استهلاك المياه، مؤكدة على أهمية جعل الحديقة متنفس للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض، إلى أهمية المشتل المركزي فى المساهمة فى تشجير المحافظات، ودعم المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والمدن الجديدة بالأشجار والشتلات، والاستمرار فى دعم المبادرات المختلفة للتشجير، ومنها المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء المشتل المركزى بمدخل مدينة القاهرة الجديدة علي مساحة 10 فدان تقريباً عام 1996 لإنتاج وتوفير الأشجار بدون مقابل لكافة الجهات طبقاً للمادة 27 من قانون البيئة، كما يقوم المشتل المركزى بتقديم الدعم الفني لكافة الجهات والمعاينة الفنية وتقديم التوصيات بشأن الحفاظ علي الاشجار ومنع التقليم الجائر أو إزالة الأشجار، ويتكون المشتل من أحواض لتربية الأشجار وصوب بلاستيكية للإكثار، كما يتبع المشتل حديقة على مساحة 4 أفدنة تقريباً من المسطحات الخضراء وأحواض زهور.