تحتوي السيارات الجديدة علي العديد من الأجزاء الهامة التي تحتاج إلي صيانة وتتطلب التزام بجدول الصيانة الدورية في دليل المالك، وتحتاج السيارات إلي فحص مستمر للسوائل منها الزيت، والتبريد، والإطارات .

خطوات بسيطة لصيانة سيارتك الجديدة

بالاضافة إلي انه يجب استخدام قطع غيار أصلية، وتشمل الخطوات الأساسية تغيير الزيت، والحفاظ على نظافة السيارة، وتفادي القيادة العنيفة في فترة التمرين.

قراءة دليل المالك

المرجع الأول والأهم لمعرفة مواعيد الصيانة المحددة من الشركة المصنعة هو دليل المالك وبالتالي يجب الاطلاع عليه .

تغيير زيت المحرك

تغيير الزيت والفلتر بانتظام، وعادة ما يتم تغيره كل 5000 كم/ساعة أو حسب التوصيات، لضمان عمر أطول للمحرك.

فحص السوائل

تحقق دورياً من مستويات سائل التبريد و الردياتير وسائل الفرامل، وزيت ناقل الحركة.

العناية بالإطارات

فحص ضغط الهواء بانتظام وتدوير الإطارات كل 5000 إلي8000 كم/ساعة لضمان تآكل متساوي للإطارات .

فحص الفرامل والأضواء

تأكد من سلامة فحمات الفرامل وعمل جميع الإشارات والمصابيح.

فترة تلين المحرك

تجنب السرعات العالية والضغط الشديد على المحرك في الـ 1000 كم الأولى.

غسيل وتنظيف السيارة

حماية الطلاء من خلال غسلة بانتظام وتنظيفه من الأتربة والمواد الكيميائية.

فحص الفلاتر

أستبدل فلتر الهواء وفلتر التكييف بانتظام لضمان كفاءة المحرك وتبريد المقصورة.

وجدير بالذكر انه يجب الالتزام بمواعيد الصيانة لضمان سريان ضمان السيارة، واستخدم وقود مطابق لمواصفات الشركة المصنعة.