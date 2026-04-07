لرفع كفاءة النظافة بمنطقة جمال عبد الناصر بنزلة السمان..حملات توعية للأسطبلات وتفعيل منظومة رفع المخلفات

قامت محافظة الجيزة بحملة توعية استهدفت الأسطبلات الكائنة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة العامة، وضمن خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة بنطاق الأحياء.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة تستهدف تنظيم آليات التعامل مع مخلفات الأسطبلات، من خلال التوسع في تعاقد أصحابها مع هيئة النظافة والتجميل لتولي أعمال الجمع والنقل بشكل منتظم، بما يضمن عدم تراكم المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، خاصة بالمناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية للأهرامات.

وأوضحت نائب المحافظ أن عددًا من الأسطبلات الكائنة أمام سور المنطقة الأثرية بدأ بالفعل في التعاقد مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات، في خطوة إيجابية تعكس وعي القائمين عليها، مؤكدة أن المحافظة تعمل على تعميم تلك التجربة بكافة المناطق.

وأضافت نائب المحافظ أن الحملات التوعوية مستمرة بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية، مع المتابعة الدورية لضمان تحقيق المستهدف من تطوير منظومة النظافة وفرض الانضباط بنطاق المنطقة.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وعزة وهدان مدير عام السياحة بالمحافظة.