السفير حسام زكي : مضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي سلبيًا

أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن مجلس الامن فشل في اصدار قرار بفتح مضيق هرمز، مضيفا أن مضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي حاليا.

واضاف زكي، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الجامعه العربية تأسف لفشل مجلس الامن في تمرير قرار فتح ماضيق هرمز، متابعا أن الصين وروسيا استخدمتها حق الفيتو في ارسال مشروع فتح المضيق.

وتابع السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن وزير خارجية البحرين حاول بكل الطرق الدفع بمشروع فتح ماضيق هرمز ولكن لم يتم التوافق بين الدول.