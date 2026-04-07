بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص في إنقلاب ميكروباص بأسيوط

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بعد أن اصطدمت بدراجة نارية" موتوسيكل" بطريق أسيوط منفلوط الزراعي ناحية مدخل قرية المندرة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ناحية مدخل قرية المندرة ووجود مصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص بعد أن اصطدمت بدراجة نارية" موتوسيكل" .



أسفر عن الحادث إصابة كلا من" إسماعيل سعد مصطفى"40 عامًا، و " محمد حسن خالد" 27 عامًا، و " مصطفى محمد مصطفى" 42 عامًا، و " حماده سالم محمد" 51 عامًا، و " محمد علي محمد خالد" 30 عامًا.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

