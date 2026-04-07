حسام زكي : لا صحة بتقدير ميزانية الجامعة العربية بـ 100 مليون دولار

قال السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن لا صحة لما يثار من شائعات عن ان ميزانية جامعة الدول العربية 100 مليون دولار.

واضاف السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الأزمات داخل البيت العربي تثير حساسية كبيرة وهي الأصعب في المواجهة.

وتابع السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي بادر أكثر من مرة الى مد يد اتجاه ايران وطي صفحة الماضي.

وتابع السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجماعة العربية لا ترد على الاكاذيب لان الرد يخلق هجوما جديدا، والهجوم على الجامعة العربية تحت وطأة الحرب والعدوان ولكننا نتفهم ذلك.

وأشار إلى أن إيران لديها حسابات معينة في المنطقة واجندات واطماع في المنطقة، ولم يكن التوصل مع الدول العربية ناجح.