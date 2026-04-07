النائب عادل ناصر: السياسات الإيرانية التصعيدية تهدد أمن المنطقة.. ومصر لن تتهاون في دعم أشقائها بالخليج

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسات الإيرانية القائمة على التصعيد والتوتر تمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار منطقة الخليج العربي، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات يعرقل جهود التهدئة ويزيد من حدة الأزمات الإقليمية.

وأوضح “ناصر” في بيان له، أن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في المنطقة، وترفض أي محاولات للمساس بأمن الدول الخليجية أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن حماية الأمن العربي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات التاريخية والروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج تفرض موقفًا واضحًا وثابتًا في مواجهة أي تهديدات، لافتًا إلى أن القاهرة تتحرك وفق رؤية متزنة تدعم الاستقرار وتجنب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

وأضاف النائب عادل ناصر، أن الدولة المصرية تواصل دورها المحوري في دعم مسارات الحلول السياسية، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار كخيار أساسي لتسوية النزاعات، والابتعاد عن السياسات التي من شأنها إشعال التوترات.

وأكد “ناصر”على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية لاحتواء الأزمات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.