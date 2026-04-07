إلهامي مقار يكشف سر نجاح "أولاد الراعي": التنوع يصنع التشويق

أكد المنتج إلهامي مقار، منتج مسلسل "أولاد الراعي"، أن تعدد الخطوط الدرامية داخل العمل يُعد من أبرز عوامل نجاحه، لما يخلقه من حالة تشويق مستمرة تدفع الجمهور لمتابعة الأحداث.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن التنوع في عناصر المسلسل يضيف قدرًا من التعقيد الدرامي المحسوب، وهو ما يضع المشاهد في حالة ترقب دائم لمعرفة مسار الشخصيات وتطور الأحداث.

وأشار مقار إلى أن المؤلف ريمون مقار يتميز برؤية مختلفة وأسلوب خاص في الكتابة، حيث يحرص على تقديم عمل يحقق طموحه الفني، وفي الوقت نفسه يتماشى مع اهتمامات الجمهور ويجذبهم للاستمرار في المتابعة.