بتصميم أنيق وأداء قوي.. انفنيكس تغزو الأسواق بهاتف جديد

تستعد شركة إنفينيكس لإطلاق هاتف نوت 60 برو وقد ظهر الهاتف لأول مرة عالميًا في فبراير 2026

يعد من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Note 60 Pro في 13 أبريل وسيتوفر الهاتف بألوان الأزرق ، والبني ، والبرتقالي، وتبدو تلك الألوان مميزة إلى حد كبير.



ويعد من أبرز الجوانب غير المألوفة هو تصميم الجهة الخلفية فقد تستخدم إنفينيكس ما تسميه شاشة المصفوفة النشطة، وهي عبارة عن لوحة LED مخفية تضيء لعرض الإشعارات وحالة البطارية وبعض الرسوم المتحركة المخصصة وتبقى مخفية في باقي الأوقات، فلا تبدو الجهة الخلفية مزدحمة طوال الوقت.

ميزات هاتف Infinix Note 60 Pro

يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 7s من الجيل الرابع ، المصنّع بتقنية 4 نانومتر.

ويأتي مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

وفي الواجهة الأمامية، توجد شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وتدّعي شركة Infinix أيضًا أن ذروة سطوع الشاشة تصل إلى 4500 شمعة/م²، وهو ما يبدو مثيرًا للإعجاب على الورق.

وتُعتبر إعدادات الكاميرا قياسية إلى حد كبير بالنسبة لهذه الفئة فتأتي الكاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K على كلا الكاميرتين، وهي ميزة رائعة في هذه الفئة.

وتبلغ سعة البطارية 6500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط. ويُعدّ دعم الشحن اللاسلكي ميزةً تُفرّق هذا الهاتف متوسط ​​المدى عن منافسيه.

وتشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مُعدّلة من قِبل JBL، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP64، ونظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة XOS 16.

ويعد من المتوقع أن تبقى المواصفات التقنية دون تغيير يُذكر، بما في ذلك الإطار المعدني وحماية Gorilla Glass 7i. كما يُتوقع أن تُقدم Infinix بعض العروض الترويجية عند الإطلاق.



وبشكل عام، يبدو أن هاتف Note 60 Pro يعتمد بشكل كبير على تصميمه وشاشته، مع تغطية الأساسيات المتعلقة بالأداء والبطارية.