لتعظيم الاستفادة منها.. محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة تدوير جديدة لمخلفات النخيل

في ضوء حرص المحافظة على استثمار مواردها المتاحة، التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات الاستثمارية ؛وذلك لبحث تطوير مصنع المخلفات الزراعية وإنشاء وحدة تصنيع جديدة؛ بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وممثلي هيئة تنمية الصعيد، وذلك بهدف الاستفادة من مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية وتحويلها إلى قيمة مضافة بما يدعم تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويتماشى مع اتجاه المحافظة نحو الممارسات الآمنة بيئيًا.

وأوضحت المحافظ أنه جاري إعداد بروتوكول بين المحافظة والشركة والهيئة بشأن إنشاء وحدة تدوير جديدة لمخلفات النخيل على مساحة ٦.٥ فدان، بالإضافة لإدخال معدات جديدة لإنتاج فحم البيوتشار الحيوي، ووقود الوود بيليت الحيوي صديق البيئة من جريد النخيل، مضيفةً أنه جاري استكمال الإجراءات والخطوات التنفيذية لإحضار المعدات اللازمة لتجهيز الوحدة والأفران الخاصة بخطوط الإنتاج.