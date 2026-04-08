النائب أحمد حافظ: نرحب بوقف إطلاق النار وإشادة دولية بدور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي

رحب النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بقرار التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التطور الإيجابي يمثل خطوة هامة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة ويبعث الأمل بين شعوبها في تحقيق السلام والاستقرار.

وأشار حافظ، إلى أن جهود مصر في المفاوضات الدبلوماسية كانت محورًا رئيسيًا للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا فاعلًا وحاسمًا في دعم مساعي السلام، بما يعكس التزام مصر الثابت بالحفاظ على الأمن القومي العربي والمصالح الإقليمية.

وأضاف حافظ ، أن دعم مصر لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق يأتي في إطار حرصها على حماية الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن أي تهديد للأشقاء العرب يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وأن مصر ستظل داعمة ومساندة لكافة الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي محاولات تقوض أمنها وسيادتها.

وأكد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وأن مصر ستواصل تشجيع جميع الدول على الانخراط بجدية في المفاوضات وصولًا إلى سلام دائم وتعايش سلمي بين شعوب المنطقة والعالم. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لضمان استقرار المنطقة ومنع أي تصعيد قد يعيد الأوضاع إلى دائرة التوتر والصراع.

وأوضح حافظ، أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، مستمرة في بذل كل جهد صادق ومخلص لإرساء السلام العادل والشامل، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل دائمًا على تعزيز روابط الأخوة والمصير المشترك مع دول الخليج العربي، بما يضمن استقرار المنطقة ورخاء شعوبها.

وشدد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن على أن الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في الخليج لا يعكس فقط الالتزام الأخوي والتاريخي لمصر، بل يمثل أيضًا جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن استمرار التهديدات الإقليمية يفاقم التوترات ويهدد جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن مصر ستظل دائمًا قوة فاعلة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، داعيًا الجميع إلى دعم أي خطوات تهدف إلى إنهاء الصراعات وبناء مستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط.