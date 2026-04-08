خصم 6 نقاط من رصيد نادِ إنجليزي شهير.. تفاصيل

أعلن نادي ليستر سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، أن النادي خسر استئنافه ضد قرار خصم 6 نقاط في ضربة قوية لمساعيه لتجنب الهبوط مرة أخرى.

ويحتل النادي المركز 22 في دوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، ويواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة ما لم يستعيد مستواه في آخر خمس مباريات من الموسم.

وأذهل ليستر عالم كرة القدم بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عقد من الزمان رغم كل التوقعات، لكنه هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وتم خصم 6 نقاط من رصيده في وقت سابق من هذا العام، بسبب مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة الصارمة التي تحكم الإنفاق في درجات الدوري الإنجليزي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي بدأت التحقيق في بيان له: "أيدت لجنة استئناف مستقلة قرار لجنة مستقلة بالتوصية بخصم ست نقاط من رصيد نادي ليستر سيتي لكرة القدم هذا الموسم".

وأضاف النادي: "بعد أن انتهت هذه القضية وبقيت خمس مباريات على نهاية الموسم، يركز الجميع في النادي بشكل كامل على المباريات المقبلة وعلى تحديد مصير موسمنا من خلال نتائجنا على أرض الملعب".

ويستضيف ليستر فريق سوانزي سيتي يوم السبت المقبل.