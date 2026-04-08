شادي مؤنس: لينا شاماميان من الأصوات المثقفة ومهمومة بقضايا الوطن

قال الموسيقار شادي مؤنس إن المطربة لينا شاماميان من الأصوات المثقفة، معتبرا أن المطرب عندما يكون مثقفا، فهو بذلك صنع لنفسه بريقاً خاصاً به.



وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين هبة الاباصيري ومها بهنسي: "لينا مثقفة أوي وده بيفرق في طريقة غناءها للكلام وطريقة اختيارها للكلمة واللحن ، وهي كمان مهمومة جدا بقضايا وطنها وقضايا الوطن العربي".



وغني الموسيقار شادي مؤنس مع المطربة لينا شاماميان على الهواء مباشرة عبر الهاتف.



وأشار الموسيقار شادي مؤنس إلى أن المطربة لينا شاماميان على المستوى الإنساني صديقة مقربة له بشدة، مؤكدا: "لينا مطربة متمكنة بجد وصوت مميز وقريب من صوت المطربة أسمهان لكن لينا عندها شخصية خاصة وبتقدر تختار اللحن والكلمة صح علشان كده بتقدر توصل للجمهور".