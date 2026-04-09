هل تعود الديناصورات للحياة؟ دراسة حديثة تفجر مفاجأة علمية.. وبعد 70 مليون عام علماء يعيدون بناء عش ديناصور كامل

لطالما حيّر العلماء سؤالٌ يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه معقد في جوهره.. كيف كانت تفقس بيض ديناصورات الأوفيرابتور؟ تلك الكائنات القديمة التي تشبه الطيور في شكلها، لكنها لا تمتلك القدرة على الطيران، ظلت لسنوات طويلة لغزًا مفتوحًا في عالم علم الحفريات. ومع تطور الأبحاث، بدأت الصورة تتضح تدريجيًا، لكن الإجابة النهائية ظلت بعيدة المنال… حتى الآن.

دراسة علمية تكشف التفاصيل

في خطوة جديدة نحو فهم هذا اللغز، كشفت دراسة حديثة نُشرت عبر موقع "Science Daily" نقلًا عن دورية "Frontiers in Ecology & Evolution"، عن رؤى غير مسبوقة حول سلوك تعشيش الأوفيرابتورات وأنماط فقس بيضها. اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على مزيج من المحاكاة الحرارية والتجارب العملية، في محاولة لإعادة بناء الطريقة التي كانت هذه الديناصورات تحضن بها بيضها.

وقاد فريق البحث علماء من تايوان، حيث سعوا إلى مقارنة هذه الأنماط بما يحدث لدى الطيور الحديثة، التي تُعد أقرب الأقارب الأحياء للديناصورات.

نموذج بالحجم الطبيعي لتجربة غير مسبوقة

لتحقيق نتائج دقيقة، قام الباحثون ببناء نموذج كامل الحجم لديناصور أوفيرابتور، إلى جانب عش واقعي يحاكي ما عُثر عليه في السجل الأحفوري. لم تكن التجربة مجرد تصور نظري، بل اعتمدت على مواد متعددة لمحاكاة جسم الديناصور، مثل رغوة البوليسترين والهياكل الخشبية، بالإضافة إلى القطن ومواد أخرى لتقليد الأنسجة الرخوة.

أما البيوض، فقد صُنعت باستخدام راتنج خاص، وتم ترتيبها في حلقات مزدوجة، تمامًا كما تشير الأدلة الأحفورية. هذا التصميم سمح للعلماء بدراسة كيفية انتقال الحرارة بين البيوض، وتأثير وجود الأنثى الحاضنة على هذه العملية.

اختلافات واضحة في درجات الحرارة

أظهرت النتائج أن طريقة حضانة الأوفيرابتور تختلف بشكل كبير عن الطيور الحديثة. ففي البيئات الباردة، ومع وجود الديناصور البالغ فوق العش، لوحظ تباين في درجات الحرارة داخل الحلقة الخارجية للبيض يصل إلى 6 درجات مئوية. هذا التفاوت يؤدي غالبًا إلى فقس غير متزامن، حيث تخرج الصغار من البيض في أوقات مختلفة.

أما في البيئات الدافئة، فقد انخفض هذا التباين إلى نحو 0.6 درجة مئوية فقط، ما يشير إلى أن حرارة الشمس كانت تلعب دورًا مهمًا في توحيد درجات الحرارة داخل العش، وبالتالي التأثير على توقيت الفقس.

مقارنة مع الطيور الحديثة

تعتمد الطيور الحديثة في حضانة بيضها على ما يُعرف بالحضانة الحرارية بالتلامس، حيث يجلس الطائر مباشرة فوق البيض ليمنحه الحرارة اللازمة. ولكي تنجح هذه الطريقة، يجب أن يكون الطائر قادرًا على ملامسة جميع البيوض، وأن يكون المصدر الأساسي للحرارة، مع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة.

لكن الأوفيرابتورات، وفقًا للدراسة، لم تكن قادرة على تحقيق هذه الشروط. فترتيب البيض في شكل حلقات جعل من المستحيل على الأنثى ملامسة كل البيوض في وقت واحد، وهو ما يفسر انخفاض كفاءة الحضانة مقارنة بالطيور الحديثة.

نظام حضانة مشترك بين الكائن والبيئة

تشير النتائج إلى أن الأوفيرابتورات لم تعتمد فقط على حرارة أجسامها، بل كانت تستفيد أيضًا من الحرارة البيئية المحيطة. بمعنى آخر، كانت الحضانة عملية مشتركة بين الديناصور والبيئة، خاصة في المناطق الدافئة التي توفر دعمًا حراريًا طبيعيًا.

ورغم أن هذه الطريقة تبدو أقل كفاءة من أسلوب الطيور الحديثة، إلا أنها كانت مناسبة لطبيعة أعشاش الأوفيرابتور، التي يُعتقد أنها تطورت من أعشاش مدفونة إلى أعشاش شبه مفتوحة.

هل الطيور أفضل حقًا؟

في ضوء هذه النتائج، يطرح الباحثون سؤالًا مهمًا.. هل يمكن اعتبار الطيور الحديثة أكثر كفاءة أو “أفضل” في حضانة البيض؟ الإجابة ليست بهذه البساطة. فلكل كائن طريقته الخاصة التي تتناسب مع بيئته وظروفه.

فالطيور طورت نظامًا يعتمد على التلامس المباشر، بينما اعتمدت الأوفيرابتورات على مزيج من الحضانة الذاتية والبيئية. كلا الأسلوبين ناجح بطريقته، ولا يمكن الحكم بتفوق أحدهما بشكل مطلق.

تكشف هذه الدراسة عن جانب جديد من حياة الديناصورات، وتعيد تشكيل فهمنا للعلاقة بينها وبين الطيور الحديثة. فبدلًا من البحث عن الأفضل، تؤكد النتائج أن الطبيعة تعمل وفق مبدأ الأنسب.

في الختام، لم تكن الأوفيرابتورات أقل كفاءة بقدر ما كانت مختلفة. لقد طورت نظامًا يتماشى مع بيئتها وظروفها، تمامًا كما فعلت الطيور التي نراها اليوم. وبين الماضي والحاضر، تظل الطبيعة مدرسة مفتوحة، تقدم لنا دروسًا لا تنتهي عن التكيف والبقاء.