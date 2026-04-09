طريقة عمل حواوشي بالسجق.. أحلى من الجاهز

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل حواوشي بالسجق، فهو من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير حواوشي بالسجق



● لحمة مفرومة

● سجق شرقي

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● فلفل رومي

● فلفل حار

● طماطم مكعبات صغيرة

● ملح وفلفل

● كمون

● بهارات

● بابريكا

● جنزبيل

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● شطة

● خبز بلدي

طريقة تحضير حواوشي بالسجق



تخلط كل المكونات مع اللحمة المفرومة والسجق

ثم يضاف كل البهارات ويقلبو جيدا ثم تحشى حشوة الحواوشي في العيش البلدي

ثم يدهن الوجه بالزيت ثم يسوى في الفرن حتى تمام النضج وتقدم