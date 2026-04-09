محافظ البحر الأحمر يعلن خطة شاملة لتطوير الطرق وتحلية المياه بالمحافظة

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً مع مراسلي الصحف والقنوات، استعرض خلاله خطة طموحة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة، في إطار تعزيز التنمية وربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة النقل لتطوير عدد من الطرق الاستراتيجية، في مقدمتها طريق “القصير – قفط” وطريق “مرسى علم – إدفو”، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وفيما يتعلق بأزمة المياه، أعلن البرقي عن إنشاء أربع محطات لتحلية المياه في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، إلى جانب دراسة إقامة محطة جديدة بمدينة الغردقة من خلال استثمارات مقدمة من القطاع الخاص، بهدف تقليل العجز المائي بالمحافظة.