سميرة مجدي عن تبرعها بكليتها لحماتها : مينفعش أشوفها تعبانة ومتصرفش

كشفت سميرة مجدي، المرأة المصرية التي تبرعت بكليتها لأم زوجها، عن شعورها الإنساني العميق تجاه الحالة التي رأت فيها مدام تريزا جرجس متعبة ومريضة، قائلةً: "حسيت ساعتها إنه ما ينفعش أشوفها تعبانة وما أتصرفش، فجيت خدت الخطوة وما كنتش خايفة خالص".



وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن المحاولة جاءت بعد أن تأكدت أن فصيلة دم أولاد تريزا لم تتوافق مع متطلباتها الطبية، فقالت: "حسيت ربنا مديني أنا اللي أقدر أكمل وأعمل حاجة زي كده".



وتابعت، أنها واجهت اعتراضات من أهلها وأقاربها خوفاً على صحتها، لكنها لم تأخذ بالكلام المحيط بها: "أهلي كلهم ما كانوش موافقين خالص، بس كانوا خايفين عليّ، بس أنا ما أدتش ودني للكلام ده خالص"، مؤكدة أنها اعتمدت على إحساسها وضميرها فقط لاتخاذ القرار، معتبرةً أن الأولوية كانت لإنقاذ حياة تريزا.

وعن التحديات أثناء التبرع، قالت سارة: "حتى كنت مركزة في العملية ونسيت كل المخاوف، وكنت مركزة بس على حياة مدام تريزا"، مشيرة إلى أنها لم تتردد في أي لحظة وأن دعم أطفالها الصغار كان موجوداً، ما أعطاها القوة لتخطي كل الضغوط والتعليقات المحيطة بها.

وأكدت أن هذه التجربة أظهرت لها قيمة التضحية الإنسانية وأهمية التحرك المبكر لمساعدة الآخرين في أصعب المواقف.