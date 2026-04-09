بسمة وهبة : يحق للأهلي سماع تسجيلات الفار .. وهل كان الحكم متعبا من السفر؟

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن الجدل الكبير الذي دار حول مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، مؤكدةً أن النادي الأهلي قدّم شكوى رسمية طالبة سماع تسجيلات الـ VAR الخاصة باللقطات المثيرة للجدل: "الأهلي قدم شكوى بإنه عايز يسمع التسجيلات دي، قال ده حقي".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ عودة الحكم محمود وفا لإدارة المباراة أثارت تساؤلات واسعة بين الجماهير، خصوصاً أنه كان قد حكم مباراة الفريقين في الدور الأول وارتكب أخطاء أثارت استياء الجمهور: "يعني فيه أو سؤال آخر: هو نفس الحكم اللي حكم الناس مستاءة منه ده، محمود وفا، جاي يحكم تاني؟"

ولم تقتصر التساؤلات على الأخطاء السابقة فقط، بل أشارت الإعلامية إلى الحالة البدنية والذهنية للحكم بعد سفره من ليبيا قبل يوم واحد من المباراة: "هل ممكن يكون مؤهل بدنياً وذهنياً وجسدياً إنه يحكم الماتش الكبير ده بعد السفر؟ فيه حكام كتير، ليه اشمعنى هذا الحكم؟".

وأوضحت الإعلامية أن الأسئلة الجماهيرية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم توجيه نحو 27 شكوى من الأندية إلى رابطة الأندية بخصوص التحكيم.

وواصلت: "الجمهور عنده أسئلة كتيرة جداً، والإجابة مش عندي أنا، أنا زي الجمهور عايزة أسمع الإجابة، لأن كمان عندي علامة استفهام ومتعلقة جداً بالنادي الأهلي، خصوصاً إن اللقطة واضحة جداً إنها ضربة جزاء".