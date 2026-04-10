السلطات الإيرانية: القبض على 7 عملاء في محافظة سمنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن السلطات الإيرانية، أعلنت القبض على 7 عملاء في محافظة سمنان.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة حازمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب فيها بضرورة تقليص حدة الهجمات على لبنان.

وأوضح المسؤول أن ترامب أبدى قلقه من أن استمرار التصعيد في لبنان قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، في ظل توترات متزايدة بالمنطقة.

وفي المقابل، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وتيرة الهجمات قد تشهد تراجعًا استجابةً للضغوط الأمريكية.

ميدانيًا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، معلنًا ضرب منصات إطلاق صواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، بينها تل أبيب وأشدود، عقب إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران، وسط تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" خلال الأيام الماضية.