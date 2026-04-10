حقيقة صادمة.. هل تتلاعب شركات تصنيع الهواتف بنتائج الأداء؟

تتميز الهواتف الذكية الحديثة بسرعات فائقة تصل إلى مستويات مذهلة، لكن بالنسبة للمراجعين التقنيين، لا يكفي الانطباع العام بل يجب قياس هذه السرعة بدقة عبر أرقام واضحة.

هذا الاهتمام لا يقتصر على الخبراء فحسب، بل يشمل أيضا المستخدمين حول العالم الذين يسعون لفهم الأداء الحقيقي لأجهزتهم من خلال مؤشرات كمية موثوقة، وهنا تبرز أهمية اختبارات الأداء Benchmark، التي أصبحت معيارا أساسيا في تقييم الأجهزة، لكن ماذا يحدث عندما تثار الشكوك حول مصداقية هذه النتائج؟.

حذف أجهزة من قاعدة البيانات

في 7 أبريل، كشف موقع NotebookCheck عن إزالة هاتفين من شركة RedMagic من قاعدة بيانات شركة UL Solutions، المطورة لعدد من أشهر أدوات القياس مثل 3DMark وPCMark.

لاحقا، أكد تقرير لموقع Android Authority الخبر، مشيرا إلى حصوله على رد رسمي من الشركة الصينية.

RedMagic

الأجهزة المتأثرة

تم حذف نتائج هاتفي RedMagic 11 Pro وRedMagic 11 Pro Plus من قاعدة بيانات اختبارات 3DMark، وأوضحت UL Solutions أن سبب الحذف يعود إلى “عدم التزام الشركة المصنعة بقواعد الاختبار”.

ما المخالفة؟

تنص قواعد UL بوضوح على حظر أي تحسينات مخصصة لاختبارات الأداء، أو أي تعديلات تغير طبيعة العمل الذي يفترض أن يقيسه الاختبار.

كما يمنع على الأجهزة التعرف على تشغيل تطبيقات الاختبار والتفاعل معها بشكل خاص، سواء بتعديل الإعدادات أو تحسين الأداء بشكل مصطنع.

هل قامت RedMagic بالغش؟

بحسب قناة Saityo اليابانية على يوتيوب، أظهرت الاختبارات أن هاتف RedMagic 11 Pro يحقق نتائج أعلى بكثير عند تشغيل تطبيقات القياس الرسمية مقارنة بنسخ “مخفية” من نفس التطبيقات.

يشير هذا إلى أن الجهاز يتعرف على برامج الاختبار ويقوم تلقائيا برفع أداء المعالج والرسوميات لتحقيق نتائج أفضل—وهو ما يعد خرقا صريحا لقواعد UL.

رد الشركة

في بيان رسمي، نفت RedMagic نية الغش، مؤكدة أن أجهزتها مصممة لتقديم أداء عال خاصة في الألعاب.

وأشارت إلى وجود أوضاع أداء متعددة، مثل “Diablo Mode”، التي تتيح للمستخدمين تعزيز قدرات الجهاز حسب الحاجة. كما أوضحت أن النظام يقوم تلقائيا بتخصيص الموارد بناء على الضغط الفعلي للتطبيقات، بما في ذلك الألعاب الثقيلة.

وأضافت الشركة أن نتائج الاختبارات تعكس “إمكانات الأداء القصوى” للجهاز في ظروف معينة، وقد تختلف باختلاف الاستخدام والإعدادات والبيئة.

RedMagic

بين التحسين المشروع والتلاعب

الحقيقة أن العديد من الهواتف الذكية تعتمد بالفعل على أنظمة ذكية ترفع الأداء تلقائيا عند تشغيل تطبيقات ثقيلة، لكن الإشكالية هنا تكمن في أن الهاتف يميز تطبيقات الاختبار تحديدا ويمنحها معاملة خاصة، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة في المقارنة.

من جهة أخرى، إذا كانت هذه التحسينات نفسها تطبق أثناء تشغيل الألعاب الفعلية، فقد يرى البعض أن النتائج المرتفعة مبررة وتعكس أداء حقيقيا يستفيد منه المستخدم.

منطقة رمادية

يدور الجدل الحقيقي حول “الشفافية”، فلو كان تفعيل وضع الأداء العالي يتم يدويا من قبل المستخدم قبل بدء الاختبار أو اللعب، لما اعتبر ذلك غشا، أما التفعيل التلقائي بناء على التعرف على تطبيقات القياس، فهو ما يضع الشركات في دائرة الشك.