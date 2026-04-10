القبض على المتهم بقتـ.ل الكلاب الضالة في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بإستخدام سلاح نارى مما أدى لنفوقهم بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لقيام إحدى جيرانه بوضع الطعام للكلاب الضالة أمام منزله مما يتسبب فى تجمعهم وتعريض أطفاله للخطر، فقام على إثر ذلك بإستخدام بندقية ضغط هواء "رش" لتفريق الكلاب من أمام منزله دون إصابتهم، وتم بإرشاده ضبط البندقية الظاهرة بمقطع الفيديو.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





