قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. البوجيهات تزيد من استهلاك وقود السيارة في هذه الحالة
دعاء للميت يوم الجمعة.. يضيء قبره ويدخله الفردوس
خلال أيام .. حركة تنقلات لرؤساء الأحياء والمراكز لتحسين الأداء بالجيزة
معركة إفريقية جديدة.. الزمالك يسعى لوضع قدم في النهائي من الجزائر
الداخلية تكشف حقيقة إحداث عدد من الصبية تلفيات بممتلكات المواطنين بالقاهرة
رانيا علواني: التحكيم العادل ضامن حقيقي لنزاهة المنافسات الرياضية
معتمد جمال يوجه رسالة لجماهير الزمالك
خبير دولي: هدنة الأسبوعين بين واشنطن وطهران هشة ومهددة بالفشل
واشنطن : تدخل الصين في إيران سيعقد المشهد ويهدد المصالح الأمريكية
الوفد الأمريكي يغادر إلى إسلام أباد.. وفانس: مستعدون لمد يد التعاون
قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية
استغل غياب الأم.. التحقيق في تعدي شاب على ابنة زوجته في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاقة كبيرة.. القابضة للنقل: تشغيل 197 خطا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة

نفذت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خطة شاملة خلال الفترة الماضية لتحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها  من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة، حيث تم التعاقد لتوريد 529 مركبة ( 399 أتوبيس + 130 مينى باص ) بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة  و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة  و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).

وتم توريد 393 أتوبيس حتى تاريخه وباقى عدد 6 أتوبيسات جار استلامها  وجار التعاقد على توريد 100 مينى باص يتم تسليمها خلال عام 2026 (60 مينى باص لشركة شرق الدلتا + 40 مينى باص لشركة غرب الدلتا ) وحيث  تقوم شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لملايين الركاب سنويا بلغ خلال عام 2024/2025 عدد 8.731 مليون راكب من خلال تشغيل 197 خطًا و156 محطة  تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية. كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة  لصيانة المركبات. كما  تم البدء في مخطط لرفع كفاءة عدد 272 أتوبيسًا تم تنفيذ عدد 68 أتوبيس وجار رفع كفاءة الباقى بورش الشركات.

كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية  لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة .

وفى قطاع نقل البضائع حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد  (شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية. كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 راس جرار و 153 نصف مقطورة وعدد 4 كلارك وتم استلام عدد (50) راس جرار وعدد (53) نصف مقطورة وعدد (4) كلارك وجارى توريد باقى الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية للشركات، بالإضافة الى انه تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع  من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة  بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة  تم اعتماد خطة لتدبير 320 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن  وجارٍ استكمال توريد باقي العدد خلال العام الجارى بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة  ومجهزة بخدمات الإنترنت  بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري. وحيث تأتي هذه الخطوات في إطار الخطة  الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي ترتكز على تطوير نظم العمل  وإدارة الأصول  وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات  اتساقًا مع السياسة العامة للدولة.

كما نفذت  الشركة القابضة حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة  شملت مشروعات توسعية  وإصلاحات هيكلية  وبرامج لتطوير الموارد البشرية  وتحسين جودة الخدمات  وهو ما انعكس على النتائج المحققة، وحصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018. 

كما شهد نشاط النقل البحري بالشركة القابضة تطورًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة  وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة  فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية. 

بالاضافة الى جهود الشركة في إطار تعظيم العائد على الأصول، قامت الشركة القابضة بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية  شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها  وطرح عدد من المواقع للاستثمار والحصول على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بالسلام  وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية.

كما يجري دعم نشاط السياحة بالشركة القابضة في ضوء حصولها على رخصة سياحة فئة (أ)، من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة  وتنفيذ حملات ترويجية وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات  وتطوير أسطول النقل السياحي ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.

وأقامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري  من مشاركة  في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس  من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية  وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية  وشركة ميناء برنيس البحري  وشركة ميناء جرجوب البحري  وشركة أكتا للنقل الجماعي  وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد  والشركة المصرية للأتوبيس الترددي كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين  شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي  ومجموعة موانئ أبوظبي  وشركة MSC السويسرية  وشركة السويدي إليكتريك  وشركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في مجال إعادة تدوير السفن.

النقل القابضة للنقل الأتوبيســات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

