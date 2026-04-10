ستاد نيلسون مانديلا لإستقبال مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك| شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات لجاهزية ستاد نيلسون مانديلا لإستقبال مباراة شباب بلوزداد الجزائري والزمالك ،فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مقر فندق الإقامة متجهة إلى ستاد نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية الجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء اليوم على ستاد نيلسون مانديلا ، و من المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.