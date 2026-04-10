تأهل 4 مصريات لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

تأهلت 4 لاعبات مصريات إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

واحتلت سلمى أيمن المركز التاسع بالمجموعة الأولى من الدور قبل النهائي برصيد 1399 نقطة .

بينما تأهلت من المجموعة الثانية بالدور قبل النهائي كل من زينة عامر عقب احتلالها المركز الثالث برصيد 1426 نقطة ، وجنة الجندي عقب احتلالها المركز السابع بالمجموعة برصيد 1419 نقطة ، وچنا عطية عقب احتلالها المركز الثامن برصيد 1418 نقطة.

وتقام منافسات قبل نهائي الرجال غدا السبت بمشاركة 6 لاعبين مصريين هم : "محمد الاشقر ، احمد اسامة عبد الحميد ، معتز وائل ، مصطفى ابو عامر، مهند شعبان، محمد حاتم".

وتقام منافسات نهائي السيدات والرجال بعد غد الأحد.

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 42 دولة،

وتعد هذه البطولة المرحلة الأولى لسلسلة كأس العالم لعام 2026، على أن تقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.

يذكر أن مصر سوف تستضيف أولى بطولات العالم للموانع والليزرـرن بمدينة الغردقة خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر القادم.