من الخلاف إلى الفضيحة | خبيرة تحذر من خطورة نشر أسرار البيوت على السوشيال ميديا

حذّرت دينا حمدي، خبيرة العلاقات الأسرية، من التداعيات الخطيرة لتحويل الخلافات العائلية إلى محتوى متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الظاهرة قد تفتح الباب أمام الابتزاز والتشهير بين الأطراف.

نشر تفاصيل الحياة الخاصة

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن نشر تفاصيل الحياة الخاصة بشكل علني يعرّض أصحابها لمخاطر متعددة، أبرزها استغلال المعلومات في الضغط النفسي أو الإساءة المتعمدة، فضلًا عن الإضرار بالسمعة.

أزمات علنية يصعب السيطرة عليها

وأشارت إلى أن هذه السلوكيات لا تسهم في حل النزاعات، بل تزيدها تعقيدًا، حيث تتحول المشكلات الأسرية من نطاقها الخاص إلى أزمات علنية يصعب السيطرة عليها أو احتواؤها.

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية أهمية التعامل مع الخلافات بوعي وحكمة، من خلال اللجوء إلى الحلول القانونية أو الاستعانة بالمتخصصين في الإرشاد الأسري، حفاظًا على خصوصية الأفراد واستقرار الكيان العائلي.