قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صاروخ رعد 3 | بكري يحذر من تصعيد خطير .. ويكشف تطورات الصناعات العسكرية الإيرانية

منار عبد العظيم

حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المشهد الإقليمي يشهد توترًا متزايدًا بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، وسط تبادل للتهديدات العسكرية والسياسية.

وخلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، قال بكري إن التطورات الحالية تنذر بمزيد من التصعيد إذا لم يتم احتواؤها سياسيًا.

الإعلان عن “رعد 3” يثير القلق

أشار بكري إلى ما تردد بشأن إعلان إيران تطوير صاروخ “رعد 3”، مؤكدًا أن ذلك يعكس تطورًا في قدرات الصناعات العسكرية الإيرانية.

وأضاف أن هذه التحركات تزيد من حالة القلق في المنطقة، في ظل استمرار سباق التسلح والتوتر بين الأطراف المختلفة.

تهديدات متبادلة في المنطقة

وأوضح أن المنطقة تعيش حالة من التوتر الحاد، حيث:

توجه الولايات المتحدة تهديدات ضد إيران

وترد إيران بتهديدات تمس مصالح في الخليج

بينما تتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة

الشعوب هي الأكثر تضررًا

وأكد بكري أن الشعوب العربية هي التي تتحمل في النهاية تبعات أي صراع، مشددًا على أن استمرار التصعيد يخدم مصالح أطراف أخرى بينما يدفع المواطن العربي الثمن.

مصر والعلاقات العربية

وشدد على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها العرب، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين الدول العربية في أوقات الأزمات.

واستشهد بمواقف تاريخية أبرزها دعم بعض الدول العربية لمصر خلال حربي 1967 و1973.

دعوات للتماسك العربي

وقال بكري إن هناك محاولات لإضعاف المنطقة وتفتيتها عبر إشعال الصراعات، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات المشتركة.

موقف الخليج

وأشار إلى أن دول الخليج تتعامل مع التهديدات بقدر كبير من الحذر والصبر، لتجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع التأكيد على أولوية حماية الأمن والاستقرار.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن استمرار التصعيد الحالي يمثل خطرًا على استقرار المنطقة بالكامل، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار بدلًا من المواجهة العسكرية.

مصطفي بكري دول الخليج الخليج تطوير صاروخ “رعد 3”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
ﻣﻘﺎﻻﺕ

