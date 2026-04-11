فوز ثمين خارج الأرض.. الزمالك يضع قدمًا في نهائي الكونفدرالية

علق الناقد الرياضي محمد عصام على فوز نادي الزمالك بهدف دون رد على شباب بلوزداد في مواجهة إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى النهائي، في ظل سعيه هذا الموسم للمنافسة على أكثر من بطولة.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك قدم مباراة قوية على المستوى الفني والتكتيكي، ونجح لاعبوه في الظهور بروح قتالية عالية رغم صغر سن بعض العناصر، مشيرًا إلى أن الفريق أثبت امتلاكه خبرات كبيرة داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم.

وأوضح محمد عصام، أن الجهاز الفني تعامل باحترافية مع اللقاء، ونجح في تحقيق توازن واضح بين الخطوط، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال أخطاء المنافس بشكل مثالي، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل مختلف مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء الجماعي.

وأشار إلى أن هدف الفوز جاء نتيجة تنظيم جيد داخل الملعب، لافتًا إلى أن اللاعب الذي سجل الهدف قدم أداءً مميزًا قبل خروجه بسبب الإصابة، متمنيًا له الشفاء العاجل واللحاق بمباراة العودة، مؤكدًا أن دكة بدلاء الزمالك تضم عناصر قادرة على تعويض الغيابات دون التأثير على المستوى العام للفريق.

وأكد أن الفوز خارج الأرض يمثل دفعة معنوية كبيرة للزمالك قبل لقاء العودة، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح الأقرب للتأهل بنسبة تتجاوز 60%، حال الحفاظ على نفس المستوى والتركيز، خاصة مع الدعم الجماهيري المنتظر في مباراة الإياب.

