تجديد منح الآيزو للمركزي لمتبقيات المبيدات في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئةISO 45001 ، ISO 14001، وذلك للعام الرابع على التوالي، للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاعين الزراعي والصناعات الغذائية ودعم الصادرات الزراعية المصرية، وكذا حماية المستهلك المصري، وتطوير المعامل البحثية تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

من جهتها، قالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن هذا التجديد جاء وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وذلك للعام الرابع على التوالي، مؤكدة تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته، والذي يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.

وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة المعمل وسعيه المستمر لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة، لافتة إلى مدى أهمية وجود لجنة للصحة والسلامة المهنية بجميع أقسام المعمل حاصلة على الآيزو، حيث تعد هاتان المواصفتان ذات أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل بشكل عام والمعامل بشكل خاص.

وأشارت إلى أن تلك المواصفتان تهدفان إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية وكيفية تجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعاً لحدوثها، وأيضاً تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

وأوضحت "عبد اللاهـ أن المعمل نجح في التوافق الكامل مع متطلبات المواصفتين من خلال إنشاء نظام إدارة مدمج، يضمن التعامل الآمن مع المخلفات الكيميائية والبيولوجية، والحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وحماية البيئة، مشددة على أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل حافل من الاعتمادات الدولية الحاصل عليها المعمل.

وذكرت أنه تم مؤخرًا تجديد الاعتماد الدولي وفقًا لمواصفة (ISO 17025:2017) من هيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA) للعام الرابع على التوالي، بالإضافة لاعتماده في نفس المواصفة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وأيضا شهادة الآيزو للمواصفة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة لمركز التدريب وإدارة الشئون المالية والإدارية وISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية من المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) لمركز التدريب (كيوكاب) التابع للمعمل.

يذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يلعب دورًا رقابيًا مهمًا على المستويين المحلي والدولي، من خلال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة بالأسواق المحلية والصادرات والواردات الغذائية، وذلك منذ أكثر من 30 عامًا.

كما يُعد المعمل من أبرز المعامل في منطقة الشرق الأوسط باعتباره أول معمل معتمد في الآيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996، ويضم المعمل أكثر من ثمانية أقسام لتحليل الملوثات في الأغذية والبيئة.

ويأتي هذا التميز في إطار جهود المعمل المستمرة لتحسين وتطوير خدماته وتعزيز قدرته على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة من خلال تحديث أجهزته بأحدث التقنيات العالمية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريب مستمرة بالتعاون مع خبراء دوليين، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية، بما يضمن تقديم خدمات تحليلية بأعلى مستويات الجودة.