الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أبطال ذوي الهمم بمنفلوط وديروط يحصدون الذهب في بطولة الجمهورية للكاراتيه

إيهاب عمر

أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بالإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه أبطال المحافظة من ذوي الهمم خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية للكاراتيه للموسم الرياضي 2025/2026، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس الإرادة الصلبة لأبناء أسيوط وحرص الدولة على دعم وتمكين ذوي الهمم.

وأوضح المحافظ أن أبطال مركز التنمية الشبابية بمنفلوط ومراكز الفنون والإبداع بديروط قدموا نموذجًا متميزًا في العزيمة والتحدي، حيث جاءت النتائج حافلة بالإنجازات، إذ حصل اللاعب محمد أحمد عبد التواب على المركز الأول في الكاتا الفردي (بنين – إعاقة مركبة)، كما توجت اللاعبة فيروز ريان خليفة بالمركز الأول (بنات – إعاقة بصرية)، وحصدت زينب سيد عبد الجواد المركز الثاني في نفس الفئة.

وفي منافسات أخرى، حققت اللاعبة تسبيح أسامة علي المركز الثاني (قصار القامة)، بينما حصل كل من يوسف رفاعي سيد، وأحمد محمد حسن، ومحمد ممدوح محمد على المركز الثالث (بنين – إعاقة بصرية)، وجاء محمد خالد حمدي في المركز الخامس، ومصطفى رفيق سيد في المركز السابع.

وعلى صعيد مركز ديروط، تمكن اللاعب أحمد محمود سعد من الفوز بالمركز الأول، فيما حصد أحمد صلاح عيون ومحمد سيد أنور المركز الثالث، تحت قيادة الكابتن وسام حمد عبدالسلام، في إنجاز يعكس مستوى الإعداد الجيد لهؤلاء الأبطال.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه النتائج تمثل إضافة قوية لسجل إنجازات المحافظة، مشيدًا بدور مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري وصقل مهارات اللاعبين، مشددًا على استمرار دعم الأنشطة الرياضية لذوي الهمم واكتشاف المزيد من المواهب، بما يسهم في تحقيق بطولات جديدة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

