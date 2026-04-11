نائبة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: صلابة الوحدة الوطنية خط الدفاع في مواجهة التحديات

تقدمت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل رمزًا متجددًا لقيم المحبة والسلام والتسامح، التي تُعد أساسًا راسخًا في وجدان الشعب المصري.

وقالت “الأتربي” إن وحدة المصريين وتماسكهم عبر التاريخ تُجسد أسمى معاني المواطنة الحقيقية، حيث يعيش أبناء الوطن الواحد في نسيج متماسك لا يعرف التفرقة، يجمعه الاحترام المتبادل والتقدير العميق بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية وصلابة جبهتها الداخلية.

وأضافت أن الأعياد الدينية في مصر، هي مناسبات وطنية خالصة، يتشارك فيها الجميع مشاعر الفرح والبهجة، في صورة حضارية فريدة تؤكد أن مصر ستظل نموذجًا يُحتذى به في التعايش والتآخي بين أبنائها.

وأكدت “الأتربي” أن هذه صلابة الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو بث الفرقة بين أبنائه، مشددة على أن الشعب المصري سيظل دائمًا يدًا واحدة خلف قيادته، حريصًا على الحفاظ على أمنه واستقراره.