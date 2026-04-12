انتبه .. 3 علامات تكشف إصابتك بالتهاب المفاصل

التهاب المفاصل ليس مرضاً واحداً، بل هو مصطلح يشمل العديد من الحالات التي تؤثر على مفاصل الجسم، المفاصل هي نقاط التقاء عظمتين أو أكثر، مثل مفاصل الرسغ، ومفاصل الأصابع، والوركين، والركبتين، والكاحلين.

يُلحق التهاب المفاصل الضرر بالمفاصل، مما يؤدي عادةً إلى الشعور بعدم الراحة والألم، ويتراوح بين الخفيف والشديد، ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار

ما الذي يسبب التهاب المفاصل؟

لا يُعرف السبب الدقيق للعديد من أنواع التهاب المفاصل بشكل كامل، وقد تلعب العوامل الوراثية دورًا في ذلك.

تنتج العديد من أنواع التهاب المفاصل عن مشاكل في جهاز المناعة ، أما أنواع أخرى، مثل النقرس ، فتنتج عن حالة أيضية.

بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بالتهاب المفاصل هي:

التقدم في السن

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب المفاصل

السمنة أو زيادة الوزن

تدخين

الأنشطة التي تتضمن حركات متكررة للمفصل

ما هي أعراض التهاب المفاصل؟

تختلف أعراض التهاب المفاصل من شخص لآخر، ولكن إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، فمن شبه المؤكد أنك ستعاني من بعض أعراض المفاصل، مثل:

ألم

تورم

احمرار ودفء

صلابة

حركة محدودة

المصدر verywellhealth