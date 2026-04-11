جولة مفاجئة.. ضبط مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية في كرداسة وأوسيم

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية مفاجئة بنطاق مركزي كرداسة وأوسيم حيث رصد وضبط عددًا من حالات أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بطريق كومبرة وتحديدًا بمنطقة الخضيرة، إلى جانب الشوارع المطلة أمام مدرستي أم القرى والمدينة المنورة.

ووجّه المحافظ، على الفور بسرعة إزالة أعمال البناء المخالفة، مع التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

كما وجّه المحافظ بمحاسبة المقصرين من أجهزة المتابعة والرصد بالمدينة لعدم رصد تلك المخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها.

وكلف المحافظ وحدة المتغيرات المكانية بمركز شبكات ومعلومات المرافق بإجراء مراجعة دقيقة لموقف جميع المباني المخالفة بذلك القطاع والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع المتابعة المستمرة لرصد أي متغيرات جديدة والتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مشددًا على أن حملات الرصد والإزالة مستمرة على مدار الساعة وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة حيال المخالفين دون استثناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.