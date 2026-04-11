ضبط 700 كيلو فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة في أبو تيج

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة، بالتزامن مع أعياد الربيع و"شم النسيم"، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين من أي ممارسات ضارة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن رئيس المركز، نفذت حملة موسعة للمرور على محلات الفسيخ والأسماك المملحة، بمشاركة مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 700 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى استمرار الحملات المفاجئة والدورية بكافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال المواسم التي تشهد إقبالًا على شراء هذا النوع من الأغذية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء الفسيخ والأسماك المملحة، والالتزام بالتعامل مع المنافذ الموثوقة، مع سرعة الإبلاغ عن أي سلع مشكوك في صلاحيتها، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.