بدء عزاء عبد الحميد التوني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. ومحمد العدل أول الحضور

شهد مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، مساء اليوم، توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وصناع السينما، لتقديم واجب العزاء في مدير التصوير عبد الحميد التوني، الذي رحل بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الصورة السينمائية والتليفزيونية في مصر.



كان المنتج محمد العدل أول الحضور إلى مقر العزاء، حيث حرص على التواجد مبكرًا لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان أحد أبرز مديري التصوير الذين أثروا الصناعة بخبرتهم ورؤيتهم الفنية الراقية.

وتوالى بعد ذلك وصول عدد من الفنانين والمخرجين ومديري التصوير، الذين تجمعوا على حب الراحل وتقدير مسيرته، مؤكدين أن عبد الحميد التوني لم يكن مجرد محترف خلف الكاميرا، بل كان فنانًا يمتلك حسًا بصريًا فريدًا، ساهم في تقديم أعمال متميزة ظلت عالقة في أذهان الجمهور.

وسادت أجواء من الحزن داخل قاعة العزاء، حيث استقبلت أسرة الراحل المعزين، وسط كلمات المواساة والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مشيدين بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة بين زملائه في الوسط الفني.

ويُعد عبد الحميد التوني من الأسماء البارزة في مجال التصوير، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي حققت نجاحًا واسعًا، وكان له دور مهم في تطوير شكل الصورة البصرية، من خلال اهتمامه بالتفاصيل واستخدامه المبتكر للإضاءة وزوايا الكاميرا.

وأكد عدد من الحضور أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لصناعة الفن، ليس فقط على المستوى المهني، بل أيضًا على المستوى الإنساني، حيث عُرف عنه دعمه المستمر للشباب وحرصه على نقل خبراته للأجيال الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر توافد المعزين خلال الساعات المقبلة، في مشهد يعكس مكانة الراحل الكبيرة في قلوب محبيه وزملائه، وتقديرهم لما قدمه طوال مشواره الفني.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.



