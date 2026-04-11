حيل منزلية لعلاج آلام البطن ومشاكل الحموضة

يجب زيارة الطبيب عند المعاناة من أى مشكلة قوية أو متكررة أو إذا استمرت لعدة أيام ولكن في الحالات البسيطة يمكن علاج الام البطن من خلال الحيل التالية.

اليكم كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل بحيل بسيطة، وذلك وفقا لموقع فارم ايزي.



استخدم قربة الماء الساخن لتخفيف الألم وضعها على بطنك واتركها لبعض الوقت فهي تساعد على إرخاء عضلات البطن وتخفيف التقلصات.

حافظ على رطوبتك: اشرب الكثير من الماء والسوائل الصحية الصافية الأخرى.

حاول التقليل من استهلاكك للقهوة والكحول والشاي لأنها قد تساهم في زيادة الألم.

لا تجهد نفسك: استرح قدر المستطاع واطلب من طبيبك أن يصف لك مسكناً خفيفاً للألم.

الادوية البسيطة: تساعد مضادات الحموضة التي تُصرف بدون روشتة طبية في تخفيف آلام البطن الناتجة عن الحموضة، مثل التهاب المعدة والارتجاع المعدي المريئي ومع ذلك ، تذكر أنها لا تُفيد في تخفيف الآلام الناتجة عن أسباب أخرى مثل التهابات المسالك البولية، ومتلازمة القولون العصبي، وحصى المرارة، أو التهاب الزائدة الدودية.