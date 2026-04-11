رئيس جامعة القاهرة: لا إصابات في حريق محدود بمستشفى قصر العيني

هاني حسين

كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التفاصيل الكاملة لحريق قصر العيني الذي نشب اليوم، مؤكدًا السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.

وقال رئيس الجامعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مستشفيات قصر العيني تعد من أهم المؤسسات الطبية في مصر، حيث تستقبل نحو 2.5 مليون مريض سنويًا، وتضم 27 مستشفى تابعة لجامعة القاهرة، من بينها مستشفى الاستقبال والطوارئ.

وأوضح عبد الصادق، أن الحريق اندلع في حدود الساعة الرابعة عصرًا نتيجة ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف، ما أدى إلى تصاعد دخان داخل أحد أقسام المستشفى، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وفق خطة الإخلاء المعدة مسبقًا لمواجهة الأزمات.

وأشار إلى أنه تم إخلاء نحو 40 مريضًا من بعض الأقسام، بينهم حالات في الرعاية المركزة، مع توجيه بعض الحالات الطارئة إلى مستشفيات أخرى تابعة لوزارة الصحة، مؤكدًا أن الفرق الطبية تعاملت بكفاءة عالية، وتم الاطمئنان على جميع المرضى في أماكنهم الجديدة.

وتابع: قيادات الجامعة انتقلت فورًا إلى موقع الحادث، وتم التأكد من استقرار الحالة العامة داخل المستشفى، وعدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، مع استمرار العمل بشكل طبيعي داخل باقي الأقسام.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة للوقوف على أسباب الحريق بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مشددًا على أن الحادث لم يؤثر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عملية الإخلاء تمت بنجاح تام ووفق خطة مدروسة، حيث كان لكل فرد دوره المحدد، ما ساهم في السيطرة السريعة على الموقف دون تداعيات.

