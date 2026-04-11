برلمانية باكستانية: فرص التفاهم بين واشنطن وطهران قائمة رغم تعقيدات مفاوضات إسلام آباد

قالت سحر كامران، عضوة مجلس النواب الباكستاني، إن المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران تشهد زخماً ملحوظاً على مستوى اللقاءات رفيعة المستوى، رغم استمرارها في مرحلة اختبار النوايا، مشيرة إلى أن الجولة الأولى قد تفضي إلى تفاهمات أولية دون حسم كامل للملفات الخلافية.

رغبة متبادلة في الوصول إلى أرضية مشتركة

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن وفوداً رفيعة المستوى من الجانبين تشارك في المحادثات، حيث يسعى كل طرف إلى طرح شروطه، في ظل وجود رغبة متبادلة في الوصول إلى أرضية مشتركة، لافتة إلى أن باكستان تبذل جهوداً مكثفة لدفع مسار التفاوض نحو نتائج إيجابية.

وأضافت أن المشهد التفاوضي يتأثر بالتوترات السياسية المتبادلة، في ظل التهديدات باستخدام القوة حال فشل المفاوضات، إلى جانب استخدام أوراق ضغط إقليمية، ما يجعل التوازن بين التصعيد والتهدئة بالغ الحساسية.

التوصل إلى اتفاق مرحلي

وأشارت إلى أن الأمل لا يزال قائماً في التوصل إلى اتفاق مرحلي يمهد لجولات تفاوضية لاحقة، خاصة مع وجود رغبة إقليمية ودولية في تحقيق تهدئة شاملة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتطلب قدراً من المرونة المتبادلة من الطرفين لتفادي العودة إلى التصعيد العسكري.

