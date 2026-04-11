استعدادًا لأعياد الربيع .. محافظ دمياط في رأس البر لمتابعة أعمال التطوير

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عصر اليوم، جولة ميدانية بمدينة رأس البر، فى إطار متابعة الاستعدادات لاعياد الربيع "شم النسيم " ، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

واستهل " محافظ دمياط " الجولة بتفقد البوابة الشرقية للمدينة ، حيث تابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب ، والتى تشمل هيكل البوابة والارصفة الجانبية ، ورصف الطريق بالاسفلت .

واستعدادًا لموسم شم النسيم،، أكد " المحافظ " على المتابعة الدورية لبوابتى المدينة ، وتشغيلها بكامل طاقتها لمنع حدوث اى تكدسات مرورية ، والتصدى لأى مخالفات لخطوط سير سيارات الأجرة وفرض غرامات على المخالفين ، كما وجه بسير أعمال التطوير بشكل لا يتعارض مع الحركة على البوابة.