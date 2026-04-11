أول تعليق من ميكيل أرتيتا بعد خسارة آرسنال في الدوري الإنجليزي

علق الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، على خسارته من بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 32 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "إنها ضربة قوية في الوجه. الآن، الأمر يتعلق بكيفية رد فعلنا على ذلك، لأن المباراة قد بدأت، وسيتطلب الأمر الآن روحاً قتالية عالية، والكثير من العزيمة".

ولعب أرسنال مباراتين أكثر من مانشستر سيتي، الذي سيسافر لمواجهة تشيلسي يوم الأحد، ويمكنه تقليص الفارق إلى ست نقاط.

وأضاف أرتيتا: "لا توجد مناطق رمادية الآن".

لم يفز أرسنال باللقب منذ عام 2004، وهو يمر بفترة تراجع حاد في أسوأ الأوقات، فقد أنهت هزيمته أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وأمام ساوثهامبتون من الدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، سعيه لتحقيق الرباعية التاريخية.

واختتم: "الحقيقة أننا كنادٍ لم نفعل ذلك لفترة طويلة، هناك سبب لذلك، وهذا يدل على الصعوبة".