محافظ الوادي الجديد تلتقي فريق عمل وإنتاج فيلم روائي قصير بالداخلة

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فريق عمل الفيلم الروائي القصير الجاري تصويره بعدد من المنتجعات البيئية والمناطق الأثرية بمركز الداخلة، وذلك على هامش جولاتها التفقدية بمركز الداخلة ، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ ،والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، بحضور الدكتورة سمية عامر المدير التنفيذي لمؤسسة النهار للخدمات الثقافية وطاقم العمل.

ورحّبت المحافظ بفريق العمل الذي يضم نخبة من الفنانين وصُنّاع المحتوى، مؤكدةً أهمية رسالة الفن والإبداع في إبراز الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة، وما تمثله من قوة ناعمة قادرة على تسليط الضوء على المقومات الطبيعية الفريدة والمواقع ذات الطابع المعماري المميز.

كما أعربت عن تقديرها لجهود فريق العمل، موجهةً بتقديم كافة أوجه الدعم وتيسير الإمكانيات اللازمة لإنجاح العمل، بما يسهم في الترويج السياحي والثقافي للمحافظة وتعزيز مكانتها على خريطة الإنتاج الفني.