للترند ولا الفضفضة.. 5 نجمات يتحدثن عن تعرضهن للتحرش.. فيديو

شهدت الفترة الأخيرة موجة من التصريحات اللافتة لعدد من الفنانات، من بينهن الفنانة ريهام عبد الغفور، التي قالت أنها تعرضت للتحرش من مسن وأنها ظلت 32 سنة تحتفظ بالسر، وأيضًا الفنانة دينا الشربيني، حيث كشفن عن تجارب شخصية تتعلق بالتعرض للتحرش، وتحدثت فنانة آخرى عن تعرضها للتحرش من فنان أثناء التحضير لدور فني، بينما روت أخرى واقعة حدثت لها في منطقة مصر الجديدة على يد عامل نظافة، فيما أشارت خامسة إلى تعرضها لموقف مشابه من شخص في أحد الحفلات الغنائية.

وفى هذا التقرير نستعرض التصريحات الغريبة لـ خمس فنانات وهم يتحدثون عن تعرضهم للتحرش:

ريهام عبد الغفور

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تعرضت للتحرش في عمر 6 سنوات من شخص قريب من عائلتها، وكان يبلغ من العمر 80 سنة، معلقة : هذا الشخص كان أهلي يثقون فيه جداً بدرجة كبيرة.. وأنه توفى الآن".

وأضافت الفنانة ريهام عبد الغفور، خلال حواره ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، أن تعرضها للتحرش كان في عمر 6 سنوات، وأنها لم تبح بالسر إلا في عمر 40 عامًا.

وتابعت :" أهلي تعرضوا للحالة من الصدمة، بعد علمهم بهذا الأمر، وأنها عندما كانت تتذكر هذا الأمر في عمر 30 سنة كانت تخاف، لكن بعد الحديث، ارتاحت وتخلصت من هذا الخوف".

دينا الشربيني

كشف الفنانة دينا الشربيني، أنها تعرضت لـ التحرش، معلقة: "تعرضت للتحرش زمان وكان فى العجمي، بالإسكندرية".

وأضافت دينا الشربيني، خلال فيديو لها على قناة الحياة :" كنت فى مكان وحد ماشى، لمسني كده، وفرجت عليه الشارع كله.. وأنها جريت وراء هذا الشخص، وتم عمل مشكلة كبيرة".

مايان السيد

وتحدثت مايان السيد عن تعرضها هى الأخرى لـ التحرش من قبل فنان شاب، خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي: وقالت: "أول مرة حد تحرش بي كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي لكنه فشل، وقمت بدفعه عني لكني لم أواجه بهذا الأمر بسبب خجلى".



ولفتت مايان السيد، إلى أنه في واقعة أخرى، هناك فنان مغمور حاول التحرش بي في أول طريقي بالفن وقال لي: "تعالي نذاكر أدوارنا سويا لكني أرفض ذكر اسمه ووافقت أن أذهب معه، ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل ولكني حاولت أن اتناسى هذا الأمر الصعب".



تحدث الفنانة الشابة عن معاناتها مع التحرش بكل شجاعة دون خوف أو خجل، كاشفة السبب وراء ذلك بقولها: "في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات فشعرت أنه يجب أن أكون صوت ومؤثرة حتى يتم القبض على هذه الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي" و أنها قررت مؤخرا الحديث عن تلك الوقائع عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

روبي

قالت روبي لـ برنامج صاحبة السعاد، مع الفنانة إسعاد يونس، إنها تعرضت لـ التحرش من عامل نظافة بمنطقة مصر الجديدة، وأكدت :" طول عمري عندي عجلة، ومهتمة بشراء أحدث العجلات التي تأتى لمصر، وفى يوم كنت أسير بالدراجة، بمنطقة مصر الجديدة، وشاهدت عامل نظافة، فنظرت له بـ ابتسامة، كنوع من العطف، ليس أكثر، وبعد ما تحركت بالعجلة، وجدت الرجل خلفي، وفهم نظرتي أنها شئ آخر"، معلقة: "الراجل فهم حاجة غلط، وده مجنون، وجه ورايا على البيت وظهر منه علامات تحرش".

وأكدت الفنانة روبي أن التحرش فى الماضي، لم يكن موجودا، لكن فى هذه الفترة الأخيرة انتشرت جرائم التحرش بكثرة.

مايا دياب



أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال لقائها ببرنامج بصراحة برفقة النجمة نيللي كريم ، انها تعرضت للتحرش من قبل في احدى حفلاتها الغنائية.

وقالت دياب :" تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي ، ولن أفصح عن البلد الذي حدث فيه ذلك ".

وتابعت :" كنت أرتدي على المسرح فستانا مقفولا وكبيرا وليس به أي شيء ملفت للانتباه فكان مثل فساتين أميرات ديزني".

وأضافت مايا دياب: "لمس واحد من الجمهور مكانا حساسا في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ ، ولم أرتاح الا لما خدت حقي ، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".