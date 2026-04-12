نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية، وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، نيابةً عن اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية.

وخلال القداس، قدَّم نائب المحافظ التهنئة للأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها ولأقباط الإسماعيلية.

وأكد "عصام" على أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري.

مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بالمناسبات الدينية، تأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع المصري.