محافظ الإسماعيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

تقدم اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بأسمى آيات التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، متمنيًا لقداسته دوام الصحة والعافية.

وأعرب المحافظ عن تهانيه المُخلصة لجميع الأقباط في مصر عامة ولأقباط الإسماعيلية خاصة، مُؤكدًا أن الاحتفالات الدينية تُجسِّد قيم التسامح والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري، والتي تُعتبر رمزًا لقوة النسيج الاجتماعي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يُعلي دائمًا مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين.