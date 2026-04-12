منتخب كرة الصالات يواجه الجزائر اليوم وديا استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض المنتخب الوطني لكرة الصالات مباراة ودية اليوم أمام نظيره الجزائري، ضمن برنامج الإعداد لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يلتقي الفريقان بعد غدٍ الثلاثاء مجدداً فى الودية الثانية.

ودخل المنتخب الوطني فى معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 7 حتى 14 أبريل الجارى، لفرض حالة من التركيز التام بين عناصر القائمة المختارة.

ويشرف على التحضيرات جهاز فني يضم نادر رشاد مديراً فنياً، والمعتز بالله سامي مدرباً عاماً، وأيمن عبد الرحمن مدرباً لحراس المرمى، بمرافقة جهاز إداري وطبي متكامل يضم نور الدين فرحان والدكتور مصطفى محمد، وذلك لضمان تهيئة المناخ المناسب للاعبين قبل الصدام القوي مع المنتخب الجزائري الذي يعد اختباراً حقيقياً لقدرات الفراعنة.