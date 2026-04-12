بالجهود الذاتية.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر أساس مركز بدر الإسلامي بالقصير

وضع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حجر أساس مركز بدر الإسلامي بمدينة القصير، الذي يُقام بالجهود الذاتية وتبرعات أبناء المدينة على مساحة إجمالية تبلغ 6600 متر مربع، في خطوة تعكس قوة المشاركة المجتمعية ودورها في دعم مشروعات التنمية.

جاء ذلك بحضور رئيس مدينة القصير، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث يُعد المشروع أحد أبرز نماذج العمل الأهلي التي تجمع بين الأبعاد الدينية والتعليمية والصحية لخدمة أهالي المدينة.

ويضم المركز مسجدًا رئيسيًا على مساحة 1320 مترًا مربعًا، إلى جانب مصلى للسيدات، ودار لتحفيظ القرآن الكريم، فضلًا عن مستوصف طبي لتقديم الخدمات العلاجية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود أبناء القصير ومساهمتهم في تمويل المشروع وتنفيذه، مؤكدًا أن هذه المبادرة تجسد روح التعاون والتكافل داخل المجتمع، وتمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم والتيسير اللازمة لإنجاز المشروع في أسرع وقت، مشددًا على أهمية تعزيز مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وخدمات متكاملة للمواطنين.