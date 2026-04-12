سلامة الغذاء : فحص 490 تظلم و97 شكوى وتعزيز رقابة الإفراجات بالموانئ

تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها في التعامل مع التظلمات والشكاوى الواردة من مختلف الموانئ والجهات الرقابية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.



وأوضح التقرير الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن لجنة التظلمات بالهيئة فحصت 490 طلب تظلم خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بقرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بشأن الرسائل الغذائية الواردة.



وأشار التقرير إلى أن سلامة الغذاء استقبلت 97 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.



كما أوضح أنه جاري فحص باقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق الضوابط المعتمدة، مع التعامل الفوري مع البلاغات العاجلة.

وأكدت سلامة الغذاء استمرارها في تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء، بما يعزز ثقة المتعاملين في المنظومة الرقابية.