الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
شوبير: اتحاد الكرة يدرس توجيه الشكر لــ أوسكار رويز رئيس لحنة الحكام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

من النفقة إلى الإيجار.. تحركات برلمانية تعيد رسم خريطة «الأسرة والسكن»

مجلس النواب
حسن رضوان

تشهد الساحة البرلمانية تحركات متسارعة لإعادة ضبط عدد من الملفات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، في مقدمتها قضايا النفقة بعد الطلاق، وتنظيم سوق السكن، إلى جانب احتواء النزاعات الأسرية، في محاولة لتحقيق توازن تشريعي يراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

في هذا الإطار، كشف النائب عمرو فهمي عن تعديل مقترح النفقة، ليصبح حصول الزوجة المطلقة على ثلث الدخل الشهري للزوج بدلًا من ثلث ثروته، حال اللجوء إلى القضاء، موضحًا أن هذا التوجه يراعي القدرة المالية الفعلية للزوج، ويحقق قدرًا من العدالة بين الطرفين.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح مشروط بوجود نزاع قضائي، بينما يحق للزوجة في حالات الطلاق دون خلاف الحصول على نفقة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن القاضي يحدد القيمة المناسبة حال عدم وجود دخل ثابت للزوج.

وفي سياق موازٍ، صعّد النائب أيمن محسب من تحذيراته بشأن نظام الإيجار التمليكي، مطالبًا بإعادة تنظيمه تشريعيًا، بعد ما كشفه التطبيق العملي من أعباء مالية ومخاطر قانونية تهدد المواطنين، خاصة مع احتمال فقدان الأقساط المدفوعة حال التعثر.

وأكد أن النظام الحالي يفتقر إلى التوازن، حيث يتحمل المواطن التزامات مالية كبيرة دون امتلاك فعلي للوحدة إلا في نهاية التعاقد، إلى جانب ارتفاع التكلفة الإجمالية مقارنة ببدائل التمويل الأخرى، داعيًا إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق المتعاقدين.

على جانب آخر، حذر النائب أحمد الحمامصي من تصاعد الخلافات بين المطلقين وتحولها إلى صراعات انتقامية تؤثر سلبًا على الأطفال، مشددًا على ضرورة تغليب مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات.

واقترح إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية واستبدالها بدعوى مدنية، بما يحد من التصعيد الجنائي بين الطرفين ويسهم في تهدئة النزاعات الأسرية بعد الطلاق.

وتعكس هذه التحركات توجهًا برلمانيًا لإعادة صياغة عدد من التشريعات المرتبطة بالأسرة والسكن، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

حياتنا غالية.. الإصلاح والنهضة يطلق مبادرة للدعم النفسي وحماية الأسرة

نائبة: خفض سن الحضانة يهدد الاستقرار النفسي للأطفال

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

