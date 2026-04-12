انطلاق فعاليات "قادرون على التحدي" بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور إيهاب صلاح مدير المديرية، فعاليات برنامج "قادرون على التحدي" وذلك بإشراف إدارة الطلائع بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم وتمكين ذوي الهمم، ودمجهم في مختلف الأنشطة المجتمعية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة عمل فنية استهدفت تنمية المهارات الإبداعية للمشاركين واكتشاف مواهبهم، إلى جانب عقد ورش توعية أسرية لأولياء الأمور، تناولت أساليب التعامل الأمثل مع الأبناء من ذوي الهمم لتقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر، فضلًا عن تنفيذ أنشطة وورش عمل رياضية.

وشهدت الفعاليات إقبالًا ملحوظًا من المشاركين، وسط إشادة بمستوى التنظيم والمحتوى المقدم، مؤكدين أهمية هذه البرامج في دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم مجتمعيًّا.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة المشاركة وتكثيف الأنشطة الموجهة لمبادرة "قادرون باختلاف" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية.